В Украине с апреля антибиотики будут выдавать в аптеках только по е-рецепту

Ограничения на покупку антибиотиков будут введены в Украине с апреля этого года. Об этом на брифинге заявила заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич.



По ее словам, с апреля украинцы смогут покупать в аптеках антибиотики лишь при наличии электронного рецепта.



«Начиная с апреля, все антибиотики будут отпускать в аптеках только при наличии у пациента е-рецепта. Следующим этапом станет запуск е-рецептов на наркотические средства и все рецептурные препараты», — пояснила Карчевич.



По ее утверждению, таким образом Минздрав пытается бороться с самолечением, потому что в результате таких действий у человека может возникнуть устойчивость бактерий к антибиотикам.

Препарат для лечения коронавируса «Молнупиравир», который недавно поступил в Украину в количестве 60 тыс. курсов, пока не планируется реализовывать в аптеках. Об этом сообщил первый заместитель министра здравоохранения Александр Комарида.