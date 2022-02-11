На Луганщине СБУ обнаружила тайник с боеприпасами диверсантов

Тайник с гранатами нашли в полуразрушенном здании в нескольких километрах от госграницы в Луганской области. Фото: пресс-служба СБУ.

Спрятанный арсенал с боеприпасами участников незаконных вооруженных формирований ОРДЛО обнаружен в Луганской области, сообщает пресс-служба СБУ.



Схрон с боевыми средствами поражения нашли в полуразрушенном здании в нескольких километрах от госграницы.

При осмотре тайника правоохранители изъяли более 70 ручных гранат РГД-5.

По предварительным данным, тайник обустроили участники диверсионно-разведывательной группы боевиков, причастной к серии взрывов на территории региона. В состав вражеского подразделения входил взрывотехник из РФ.



Установлено, что в 2015 году злоумышленники совершили подрывы радиолокационной станции и двух автомобилей сотрудников СБУ и Государственной пограничной службы, говорится в сообщении.



Вражеская диверсионная группа была нейтрализована в ходе масштабной спецоперации в 2018-м. Командир боевиков приговорен к почти 8 годам тюрьмы.

Следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к преступлениям против государственной безопасности Украины, продолжаются.