Военный конфликт с Россией уже обошелся Украине в 280 миллиардов долларов в виде потерянного ВВП в период с 2014 по 2020 год. Такие данные содержатся в отчете Лондонского Центра экономики и бизнес-исследований СEBR.



Так, в отчете указано, что Украина ежегодная потеря ВВП составляет 19,9%, если сравнивать с довоенным периодом.



Последствия войны на Донбассе оцениваются в 102 миллиарда долларов, то есть ежегодно до 14,6 миллиарда долларов. Одна только оккупация Крыма в 2014-м обходится Украине ежегодными потерями в 8,3 миллиарда долларов.

Украинско-российский конфликт снизил доверие инвесторов по причине экономической нестабильности в стране. Это, в свою очередь, стало причиной потери $72 миллиардов инвестиций, или ежегодно до 10,3 миллиарда долларов. Из-за продолжающегося снижения украинского экспорта общие потери достигли 162 миллиардов долларов в период 2014-2020 годы, отмечается в отчете.



Объем совокупных капитальных потерь в Крыму и Донбассе в результате потери или повреждения активов Украины оцениваются в сумму 117 миллиардов долларов.



Кроме того, война оказала негативное влияние на финансовую сферу Украины: с 2014 по 2020 год потери налоговых поступлений составили до 48,5 миллиарда долларов.



«Принимая во внимание дополнительные военные расходы за это время, которые составили $14,9 миллиарда, Украина, в случае отсутствия конфликта, могла бы потратить на невоенные цели на $63,3 миллиарда больше», — подчеркивают эксперты.



По мнению специалистов СEBR, динамика финансово-экономических потерь Украины сохраняется и после 2020 года. Более того, вероятно, что за последний период эскалации конфликта на востоке страны она даже увеличилась.