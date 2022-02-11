На Луганщине за сутки еще 717 заболевших COVID-19, шестеро умерших

На подконтрольной властям территории Луганской области за сутки зафиксировали 717 новых случаев заболевания COVID-19. От осложнений умерло еще шесть больных. Об этом сообщили в Луганской ОГА.

При этом за сутки выздоровели 403 человека, умерли от осложнений заболевания 6 человек — 65-, 69-летние мужчины и 78-летняя женщина из Северодонецка, 83-летний мужчина из Марковского района, 57-летняя женщина из Попаснянского района и 71-летняя женщина из Троицкого района.



За все время пандемии диагноз COVID-19 установлен у 72 460 жителей области. Из них выздоровели — 59 710 человек, умерли — 2 321 пациент.

В настоящее время уровень заболеваемости в области на 100 тысяч населения составляет 1 267 (при пороговом уровне — 75), уровень госпитализации — 56,4 (при пороговом уровне — 60).

По данным Минздрава, за четверг, 10 февраля, в Украине выявили 41 229 случаев заражения коронавирусом, что на 468 случаев меньше, чем днем ранее.