Пушилин хочет, чтобы Украина присоединилась к России и Беларуси

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин хотел бы видеть Украину в составе союзного государства России и Беларуси. Такое заявление он сделал на пресс-конференции в Донецке.



«Конечно, мы здравомыслящие люди, которые думают на поколения вперед, хотели бы видеть в итоге Украину в рамках союзного государства с Россией и Беларусью», — сказал он.



При этом Пушилин подчеркнул, что это будет «уже не государство Украина». «Это уже несколько иное образование, которое, возможно, появится после возможной наступательной операции со стороны Украины», — подчеркнул он.



Пушилин отказался давать какие-либо еще подробности, «потому что это может по-разному быть интерпретировано нашими оппонентами». «То, что мы об этом задумываемся? Да, конечно, задумываемся», — резюмировал он.

Украинские власти неоднократно подчеркивали, что не рассматривают военный путь решения конфликта на Донбассе.

В ходе пресс-конференции Пушилин не дал четкого ответа, каким видит будущее отдельных районов Донбасса.



Также глава «ДНР» не исключил заход регулярной российской армии на Донбасс в случае «полномасштабного наступления» со стороны Украины.



Пушилин отказался прогнозировать, пойдет ли Россия на признание «Л-ДНР» или открытые поставки оружия: «Это зависит о множества факторов и от ситуации, которая меняется каждый день»