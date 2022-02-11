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Чехия собирается поставлять Украине дополнительное вооружение

11 февраля 2022, 13:38

Чехия собирается поставлять Украине дополнительное вооружение

Правительство Чехии после решения о предоставлении 4 000 артиллерийских снарядов планирует продолжить поставлять оружие Украине.
Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский в интервью «Европейской правде».

По его словам, у властей Чехии есть политическая воля в вопросе оказания помощи Украине, чтобы та смогла выстоять в сложившейся ситуации.

«Пока не знаю, в какой именно форме это будет, но у нашего правительства есть политическая воля помочь Украине выстоять в этом кризисе. Часть этих усилий направлена на то, чтобы изменить „расчеты потерь“ для Путина, чтобы он принял решение не нападать на Украину физически», — сказал Липавский.

Он отметил, что в чешском обществе не было дискуссий на тему, надо предоставлять ли Украине боеприпасы.

«Конечно, у людей могут быть разные мнения, но по вопросу поставки оружия Украине вообще не было политических дебатов. Поэтому я рад, что в конце концов Чехия присоединилась к клубу государств, которые помогают Украине таким образом. Как вы уже упомянули, это делают не все государства. Но клуб у нас неплохой — мы там вместе с США, Британией, Польшей, странами Балтии», — сказал глава внешнеполитического ведомства.

Он объяснил, что Чехия оказывает помощь, потому что события в Украине оказывают влияние на Центральную Европу.

«Меняется миграция, экономическое взаимодействие — все меняется. Мы с вами в близком соседстве, поэтому все, что происходит у вас, имеет для нас значение», — подчеркнул министр.

Власти Чехии не исключают варианта отправки в Украину военных, чтобы оказать помощь в противостоянии российской агрессии, если поступит соответствующий запрос от Киева. Такое заявление сделала министр обороны Чехии Яна Чернохова.

В чешском министерстве обороны окажут поддержку Украине, предоставив ВСУ артснаряды. Об этом заявила спикер главы минобороны Яна Зехмейстерова.

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