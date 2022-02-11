«ДНР» не планирует проводить всеобщую мобилизацию в ближайшее время

Всеобщая мобилизация на военную службу на подконтрольной группировке «ДНР» территории на данный момент не рассматривается. Об этом заявил глава «ДНР» Денис Пушилин на пресс-конференции в Донецке.



«По поводу всеобщей мобилизации говорить преждевременно. В первую очередь, мы рассчитываем на наших военнослужащих. Также мы рассчитываем на штабы территориальной обороны и экстренные службы», — сказал он.



При этом Пушилин подчеркнул, что «на определенных этапах исключать ничего нельзя». «Но, тем не менее, я бы пока так далеко не заходил по поводу всеобщей мобилизации. Не стоит этого делать», — добавил он.