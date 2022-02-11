Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Апелляционный суд оставил в силе меру пресечения Порошенко в деле о торговле углем с ОРДЛО

11 февраля 2022, 15:29

Апелляционный суд оставил в силе меру пресечения Порошенко в деле о торговле углем с ОРДЛО

Киевский апелляционный суд оставил в силе решение Печерского районного суда об избрании меры пресечения в виде личных обязательств пятому президенту, народному депутату от «Европейской солидарности» Петру Порошенко по делу о поставках угля с подконтрольных группировкам «Л-ДНР» шахт.

Такое решение вынесла сегодня коллегия судей апелляционного суда, рассмотрев обжалования прокуратуры и защиты на решение об избрании меры пресечения Порошенко в виде личных обязательств с ограничением выезда.

Во время заседания Порошенко снова заявил, что уголовное производство против него является политическим преследованием.

Пятый президент подчеркнул, что берет на себя ответственность за «обеспечение пенсионных выплат на оккупированной территории».

«Хочу сделать признание: да, я давал указания непосредственно о перемещении наличных средств через линии столкновения с оккупированными территориями. Я давал указания главе Нацбанка, министру внутренних дел и главе СБУ. Более того, я по этому поводу звонил Путину — это было в 2014 году. Сумма этих наличных была 4 миллиарда гривен плюс золото, плюс активы украинского Нацбанка... 4 миллиарда гривен были привезены с хранилища Нацбанка с оккупированной территории Крыма, которые хранились в сейфах республиканского отделения. Мне достаточно было ничего не делать — и эти 4 миллиарда были бы перевезены из Крыма в Донецк», — сказал Порошенко.

Вместе с тем накануне глава Госбюро расследований Алексей Сухачев заявил, что шахтеры в ОРДЛО не получили денег от сделки по поставкам угля. Он утверждает, что деньги за купленный Украиной уголь были направлены на финансирование группировок «ДНР» и «ЛНР», в частности, покупку оружия.

Печерский районный суд Киева 19 января избрал Порошенко меру пресечения в виде личных обязательств по делу о торговле углем с неподконтрольного Донбасса.

20 декабря 2021 года ГРБ объявило о подозрении Порошенко в государственной измене и содействии деятельности террористическим организациям в рамках дела о незаконной схеме поставок угля с захваченных группировками «ДНР» и «ЛНР» территорий.

Ранее в рамках этого же уголовного производства о подозрении были уведомлены народный депутат фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и бывший министр энергетики Владимир Демчишин.

Еще по теме

Люди
Петр Порошенко

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
15:17
«ДНР» не планирует проводить всеобщую мобилизацию в ближайшее время
13:49
«ДНР»: Поступила информация о минировании 15 зданий в Донецке
13:27
Пушилин хочет, чтобы Украина присоединилась к России и Беларуси
12:42
Пушилин противоречиво высказался о будущем Донецка
11:55
Пушилин отказался прогнозировать, пойдет ли Россия на признание «Л-ДНР» или открытые поставки оружия
11:36
Пушилин не исключил ввод российских войск на Донбасс
10:54
«ДНР» выявила полторы тысячи заболевших ковидом за сутки
08:27
«ЛНР»: 478 заболевших ковидом и семеро умерших за сутки
22:23
РФ перекрыла Украине моря, Лавров советует уезжать. Главное
19:51
«ДНР» переводит студентов на дистанционное обучение с 11 февраля
19:05
Как работают «Русские центры» на Донбассе и что с ними не так ►
09:47
«ДНР» фиксирует более двух тысяч заболевших ковидом третий день подряд
08:33
«ЛНР» сообщила о 89 заболевших коронавирусом и двух умерших
22:13
Дискредитация в ТКГ, Януковичу сообщили о подозрении. Главное
21:58
«ДНР» откроет пункт пропуска под Донецком 11 февраля: Правила на въезд и выезд
все новости
15:56
Козак рассказал о готовности Киева вести переговоры с «ЛДНР» через ОБСЕ. Но Москву это не устраивает
15:51
Зеленский пригрозил увольнением некоторым главам ОГА за недоработку с теробороной
15:29
Апелляционный суд оставил в силе меру пресечения Порошенко в деле о торговле углем с ОРДЛО
15:17
«ДНР» не планирует проводить всеобщую мобилизацию в ближайшее время
15:05
Залужный хочет видеть в резерве теробороны до двух миллионов граждан
14:41
Минобразования назвало пять регионов-лидеров по COVID-вакцинации педагогов
14:33
Кулеба объяснил, почему Киев отказывается от прямых переговоров с «Л-ДНР»
13:49
«ДНР»: Поступила информация о минировании 15 зданий в Донецке
13:46
Ермак надеется на частые встречи в Нормандском формате
13:38
Чехия собирается поставлять Украине дополнительное вооружение
13:34
В Украину прибыл еще один самолет из США с помощью для ВСУ
13:27
Пушилин хочет, чтобы Украина присоединилась к России и Беларуси
12:47
Блинкен заявил, что вторжение России в Украину может произойти в любой момент
12:42
Пушилин противоречиво высказался о будущем Донецка
12:25
На Луганщине за сутки еще 717 заболевших COVID-19, шестеро умерших
все новости
ВИДЕО
Как работают «Русские центры» на Донбассе и что с ними не так ►
10 февраля, 19:05
Переселенцы из Луганска 8 лет живут в дачных домах возле линии фронта ►
09 февраля, 13:20
Минирования школ, провокации «ЛДНР» и блокировка YouTube-каналов. Дайджест НД ►
06 февраля, 21:34

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция