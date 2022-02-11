Апелляционный суд оставил в силе меру пресечения Порошенко в деле о торговле углем с ОРДЛО

Киевский апелляционный суд оставил в силе решение Печерского районного суда об избрании меры пресечения в виде личных обязательств пятому президенту, народному депутату от «Европейской солидарности» Петру Порошенко по делу о поставках угля с подконтрольных группировкам «Л-ДНР» шахт.



Такое решение вынесла сегодня коллегия судей апелляционного суда, рассмотрев обжалования прокуратуры и защиты на решение об избрании меры пресечения Порошенко в виде личных обязательств с ограничением выезда.



Во время заседания Порошенко снова заявил, что уголовное производство против него является политическим преследованием.



Пятый президент подчеркнул, что берет на себя ответственность за «обеспечение пенсионных выплат на оккупированной территории».



«Хочу сделать признание: да, я давал указания непосредственно о перемещении наличных средств через линии столкновения с оккупированными территориями. Я давал указания главе Нацбанка, министру внутренних дел и главе СБУ. Более того, я по этому поводу звонил Путину — это было в 2014 году. Сумма этих наличных была 4 миллиарда гривен плюс золото, плюс активы украинского Нацбанка... 4 миллиарда гривен были привезены с хранилища Нацбанка с оккупированной территории Крыма, которые хранились в сейфах республиканского отделения. Мне достаточно было ничего не делать — и эти 4 миллиарда были бы перевезены из Крыма в Донецк», — сказал Порошенко.



Вместе с тем накануне глава Госбюро расследований Алексей Сухачев заявил, что шахтеры в ОРДЛО не получили денег от сделки по поставкам угля. Он утверждает, что деньги за купленный Украиной уголь были направлены на финансирование группировок «ДНР» и «ЛНР», в частности, покупку оружия.

Печерский районный суд Киева 19 января избрал Порошенко меру пресечения в виде личных обязательств по делу о торговле углем с неподконтрольного Донбасса.



20 декабря 2021 года ГРБ объявило о подозрении Порошенко в государственной измене и содействии деятельности террористическим организациям в рамках дела о незаконной схеме поставок угля с захваченных группировками «ДНР» и «ЛНР» территорий.



Ранее в рамках этого же уголовного производства о подозрении были уведомлены народный депутат фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и бывший министр энергетики Владимир Демчишин.