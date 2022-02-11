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Зеленский пригрозил увольнением некоторым главам ОГА за недоработку с теробороной

11 февраля 2022, 15:51

Зеленский пригрозил увольнением некоторым главам ОГА за недоработку с теробороной

Президент Владимир Зеленский поручил главам нескольких облгосадминистраций доукомплектовать силы территориальной обороны в двухнедельный срок. В противном случае они могут потерять должность.

Об этом глава государства заявил на заседании президиума Конгресса местных и региональных властей, который проходит сегодня в Харькове.

По его словам, недостаточный уровень подготовки, в частности, в Киеве и Киевской области, Мариуполе, Одессе и Ровно.

«Я хотел бы обратиться к главам областных государственных администраций, а также к главе Киевской государственной администрации, чтобы вы через две недели все сделали, без импровизаций. Консультируйтесь с нашими военными, согласно законодательству о Национальном сопротивлении. У нас нет времени что-то искать, решать, заниматься политикой. В противном случае будут кадровые решения», — заявил Зеленский.

В ближайшее время к службе в резерве Сил территориальной обороны ожидается привлечь до двух миллионов мотивированных граждан. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный на заседании конгресса местных и региональных властей в Харькове.

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