Боевика «ДНР» заочно осудили на 10 лет за подготовку теракта

Суд заочно приговорил боевика «ДНР» к 10 годам лишения свободы за участие в террористической организации и попытку устроить теракт, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.



На суде сторона обвинения доказала участие гражданина Украины в разведывательно-диверсионной группе одного из военизированных подразделений группировки «ДНР». Он активно участвовал в боевых действиях против украинских военных во время проведения АТО в Донецкой области.



Кроме того, осужденный боевик по заданию «спецслужб» группировки «ДНР» планировал совершить теракт в Запорожской области. Для этого он завербовал сотрудника полиции одного из райотделов регионального управления МВД Украины.



Полицейский должен был по заданию своего «куратора» взорвать магазин, который одновременно был офисом волонтерской организации. Помещение находилось на первом этаже многоэтажного дома в Днепрорудном, говорится в сообщении.



Сотрудникам СБУ удалось пресечь попытку теракта до его совершения.



В Офисе генпрокурора напомнили, что завербованный боевиком полицейский был осужден в 2019 году на 8 лет и 3 месяца тюремного заключения с лишением звания капитана полиции.