Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Боевика «ДНР» заочно осудили на 10 лет за подготовку теракта

11 февраля 2022, 16:32

Боевика «ДНР» заочно осудили на 10 лет за подготовку теракта

Суд заочно приговорил боевика «ДНР» к 10 годам лишения свободы за участие в террористической организации и попытку устроить теракт, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

На суде сторона обвинения доказала участие гражданина Украины в разведывательно-диверсионной группе одного из военизированных подразделений группировки «ДНР». Он активно участвовал в боевых действиях против украинских военных во время проведения АТО в Донецкой области.

Кроме того, осужденный боевик по заданию «спецслужб» группировки «ДНР» планировал совершить теракт в Запорожской области. Для этого он завербовал сотрудника полиции одного из райотделов регионального управления МВД Украины.

Полицейский должен был по заданию своего «куратора» взорвать магазин, который одновременно был офисом волонтерской организации. Помещение находилось на первом этаже многоэтажного дома в Днепрорудном, говорится в сообщении.

Сотрудникам СБУ удалось пресечь попытку теракта до его совершения.

В Офисе генпрокурора напомнили, что завербованный боевиком полицейский был осужден в 2019 году на 8 лет и 3 месяца тюремного заключения с лишением звания капитана полиции.

Еще по теме

Организации
Офис генпрокурора
Люди
Полицейский боевик
Прочее
Суд Теракт

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
17:41
«ДНР»: Информация о минировании 15 зданий в Донецке не подтвердилась
15:17
«ДНР» не планирует проводить всеобщую мобилизацию в ближайшее время
13:49
«ДНР»: Поступила информация о минировании 15 зданий в Донецке
13:27
Пушилин хочет, чтобы Украина присоединилась к России и Беларуси
12:42
Пушилин противоречиво высказался о будущем Донецка
11:55
Пушилин отказался прогнозировать, пойдет ли Россия на признание «Л-ДНР» или открытые поставки оружия
11:36
Пушилин не исключил ввод российских войск на Донбасс
10:54
«ДНР» выявила полторы тысячи заболевших ковидом за сутки
08:27
«ЛНР»: 478 заболевших ковидом и семеро умерших за сутки
22:23
РФ перекрыла Украине моря, Лавров советует уезжать. Главное
19:51
«ДНР» переводит студентов на дистанционное обучение с 11 февраля
19:05
Как работают «Русские центры» на Донбассе и что с ними не так ►
09:47
«ДНР» фиксирует более двух тысяч заболевших ковидом третий день подряд
08:33
«ЛНР» сообщила о 89 заболевших коронавирусом и двух умерших
22:13
Дискредитация в ТКГ, Януковичу сообщили о подозрении. Главное
все новости
17:41
«ДНР»: Информация о минировании 15 зданий в Донецке не подтвердилась
17:21
ООС: Боевики ранили украинского военного и сбросили с беспилотника осколочную гранату
17:07
Украина требует от РФ достоверной информации об учениях у границ
16:42
США намеренно озвучивали тревожные разведданные о планах РФ против Украины — CNN
16:32
Боевика «ДНР» заочно осудили на 10 лет за подготовку теракта
15:56
Козак рассказал о готовности Киева вести переговоры с «Л-ДНР» через ОБСЕ. Но Москву это не устраивает
15:51
Зеленский пригрозил увольнением некоторым главам ОГА за недоработку с теробороной
15:29
Апелляционный суд оставил в силе меру пресечения Порошенко в деле о торговле углем с ОРДЛО
15:17
«ДНР» не планирует проводить всеобщую мобилизацию в ближайшее время
15:05
Залужный хочет видеть в резерве теробороны до двух миллионов граждан
14:41
Минобразования назвало пять регионов-лидеров по COVID-вакцинации педагогов
14:33
Кулеба объяснил, почему Киев отказывается от прямых переговоров с «Л-ДНР»
13:49
«ДНР»: Поступила информация о минировании 15 зданий в Донецке
13:46
Ермак надеется на частые встречи в Нормандском формате
13:38
Чехия собирается поставлять Украине дополнительное вооружение
все новости
ВИДЕО
Как работают «Русские центры» на Донбассе и что с ними не так ►
10 февраля, 19:05
Переселенцы из Луганска 8 лет живут в дачных домах возле линии фронта ►
09 февраля, 13:20
Минирования школ, провокации «ЛДНР» и блокировка YouTube-каналов. Дайджест НД ►
06 февраля, 21:34

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция