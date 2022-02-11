ООС: Боевики ранили украинского военного и сбросили с беспилотника осколочную гранату

С начала суток незаконные вооруженные формирования на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня, ранен один украинский военный. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Вблизи Марьинки боевики сбросили выстрел ВОГ-17 с беспилотника.



Украинские позиции обстреляли в направлении поселков Невельское и Пески, огонь открывали из стрелкового оружия и ручных противотанковых гранатометов.



«В результате действий противника один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья — удовлетворительное», — сообщили в штабе ООС.

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