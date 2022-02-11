В России назвали «необоснованным» запрос Украины по разъяснениям о военной деятельности у границ страны

По каналам связи ОБСЕ в Москве получили запрос Киева о разъяснении «необычной военной деятельности» и назвали его необоснованным. Об этом сообщил источник в МИД, передает «РИА Новости».



«Не считаем его обоснованным, так как деятельность не является необычной и не дает оснований для запуска механизма уменьшения военной опасности по Венскому документу 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности», — сказал собеседник в МИД.



Он добавил, что запрос Украины считают «маневром, отвлекающим от собственной существенной необычной военной активности» и обстрелов на Донбассе.



По словам источника, Москва в ближайшее время даст ответ на украинский запрос.

Украина направила РФ запрос о предоставлении разъяснений о военной деятельности у границ страны и во временно оккупированном Крыму. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Россия в течение 48 часов должна предоставить информацию о точных районах проведения учений с датами их завершения.