Зеленский обсудил с главой ОБСЕ мирный процесс на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Харькове с председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Польши Збигневом Рау. Предметом рзговора стала ситуация с безопасностью.



«Сегодня в Харькове обсудил с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Польши Збигневом Рау мирный процесс и ситуацию с безопасностью. Ожидаем активизацию работы ТКГ и беспрепятственное и полное выполнение мандата СММ ОБСЕ для гарантирования мира на украинском Донбассе», — написал Зеленский на своей странице в Twitter.



Как сообщила пресс-служба главы государства, в ходе встречи президент подчеркнул, что Украина выступает за политико-дипломатическое урегулирование конфликта во всех имеющихся переговорных форматах, в частности, в Нормандском.



Зеленский также привлек внимание Рау к разблокированию работы ТКГ, отметив, что украинская сторона вынесла на ее рассмотрение ряд важных инициатив, призванных решить актуальные проблемные гуманитарные вопросы.

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