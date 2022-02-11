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Нормандская встреча, Байден просит покинуть Украину. Главное

11 февраля 2022, 21:31

Нормандская встреча, Байден просит покинуть Украину. Главное

Мы продолжаем сообщать об актуальных новостях Донбасса.
Эскалация ситуации вокруг границ Украины

● Президент США Джо Байден призвал американцев покинуть Украину, поскольку Россия продолжает угрожать вторжением. При этом он исключил отправку войск для эвакуации граждан США.

● Разведка США намеренно предоставляла Белому дому рассекреченные данные о сценариях эскалации РФ против Украины. Это являлось частью плана по сдерживанию Кремля, согласно которому президента РФ Владимира Путина удалось застать врасплох, сообщает CNN со ссылкой на неназванных чиновников американской администрации.

● США планируют отозвать своих наблюдателей из миссии ОБСЕ в Украине по мере ухудшения обстановки в плане безопасности. Об этом сообщили два источника, знакомых с дискуссиями, передает CNN. Администрация Байдена также обсуждает возможность дальнейшего сокращения числа сотрудников посольства США в Киеве и вывода других государственных служащих США из Украины на фоне новых разведданных, предполагающих, что Россия может атаковать Украину до окончания Олимпийских игр в Пекине на следующей неделе.

● Москва направляет все больше военных и техники к границе с Украиной и может приступить к вторжению в любой момент, даже не дожидаясь завершения Олимпиады-2022, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

● Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин не исключил сценарий, при котором регулярные российские войска могут зайти на Донбасс.

● Украина направила РФ запрос о предоставлении разъяснений о военной деятельности у границ страны и во временно оккупированном Крыму. По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, Россия в течение 48 часов должна предоставить информацию о точных районах проведения учений с датами их завершения. По каналам связи ОБСЕ в Москве получили запрос Киева о разъяснении военной деятельности и назвали его необоснованным.

● В Украину прибыло еще три самолета из США с военно-технической помощью украинской армии.

Что еще стоит знать

● 10 февраля в Берлине состоялась вторая с начала года встреча «нормандских» советников. Несмотря на то, что переговоры продолжались почти 9 часов, сторонам не удалось согласовать итоговый документ. Ключевым вопросом на переговорах был прямой диалог между Украиной и группировками «Л-ДНР». На переговорах украинская сторона выразила готовность вести переговоры с представителями «ДНР» и «ЛНР» только через ОБСЕ, заявил участник переговоров от России, замглавы Администрации президента РФ Дмитрий Козак. По его словам, Москву такой сценарий не устраивает.

● Киевский апелляционный суд оставил в силе решение Печерского районного суда об избрании меры пресечения в виде личных обязательств пятому президенту, народному депутату от «Европейской солидарности» Петру Порошенко по делу о поставках угля с подконтрольных группировкам «Л-ДНР» шахт.

● Глава Государственного бюро расследований Алексей Сухачев заявил, что шахтеры в ОРДЛО не получили денег от сделки по поставкам угля с неподконтрольной территории, в которой подозревают Петра Порошенко.

● Украина приняла предложение Турции о переносе очных встреч Трехсторонней контактной группы по Донбассу в эту страну. Но это может быть возможно при согласии всех сторон, заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

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