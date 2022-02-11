Президенты США и Еврокомиссии провели видеоконференцию по украинскому вопросу

Президент США Джо Байден и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен провели вторую видеоконференцию по вопросу ситуации вокруг Украины. По информации пресс-службы Еврокомиссии, видеоконференция была организована американской стороной.



«Лидеры оценили значительный дипломатический контакт с Россией, чтобы убедить ее пойти на деэскалацию кризиса и выбрать путь диалога. Они также подчеркнули свою решительную поддержку Украины. Это включает, в частности, быстрый прогресс, достигнутый в окончательном принятии пакета поддержки в размере 1,2 млрд евро в виде пакета чрезвычайной финансовой помощи», — говорится в сообщении.



Кроме того, президент фон дер Ляйен рассказала о состоянии секторальных и индивидуальных санкций в случае дальнейшей военной агрессии России против Украины.



«Она подтвердила тот факт, что рассматриваются все варианты, и что санкции коснутся финансового и энергетического секторов, а также экспорта высокотехнологичной продукции», — уточнили в Еврокомиссии.



Также говорится, что параллельно Комиссия продолжила работу по обеспечению готовности стран ЕС в случае перебоев с поставками энергоносителей со стороны России.