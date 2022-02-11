Зеленский ввел в действие санкции против телеканала «Наш»

Президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие сегодняшнее решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против телеканала «Наш».



Санкции сроком на пять лет введены против компаний, которые обеспечивали вещание телеканала и производство программ.Речь идет о компаниях «Наша прага», «Наш 24», «Наш 365» и кипрской Demosena Investments Ltd.



Против этих компаний был введен полный пакет ограничений, которые включают, в частности, блокирование активов, запрет торговых операций, запрет использования радиочастот и так далее.



Бывший народный депутат «Оппозиционного блока» Евгений Мураев, с которым связан канал «Наш», прокомментировал введение санкций: «То, что сейчас прозвучало — это закрытие телеканала «Наш». Это значит, что мы переходим в бессрочный протест, это значит, что мы пока будем в интернете».



Сам Зеленский в своем телеграм-канале, комментируя заседание СНБО, написал: «Ни один действительно наш, украинский телеканал не пострадал».