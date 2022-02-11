Байден и Путин проведут телефонный разговор 12 февраля

Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин в субботу, 12 февраля, проведут телефонный разговор. Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передают российские СМИ.



По его словам, переговоры состоятся по запросу американской стороны.



«Действительно, американская сторона попросила о разговоре с президентом Путиным, и завтра вечером по московскому времени планируется разговор двух президентов», — сказал Песков.



Факт запланированного на субботу телефонного звонка между Байденом и Путиным подтвердила и американская сторона, передает AFP.