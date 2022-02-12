Более 38 тысячи заболевших СOVID-19 обнаружено за сутки

За минувшие сутки, 11 февраля, в Украине зафиксировали 38 212 новых случаев заболевания СOVID-19. При этом 19 943 человека выздоровели, 265 пациентов умерли от осложнений. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.



Среди новых случаев инфицирования — 3 029 детей и 864 медработника. Также за минувшие сутки госпитализировано 3 753 человек.



За все время пандемии в Украине ковидом заболели 4 501 182 человека. Из них выздоровели 3 770 769 человек, летальных исходов — 102 668.



С начала вакцинальной кампании привито 15 561 673 человека, из них получили первую дозу — 15 561 671 человек, получили две дозы — 14 932 864 человека, получили дополнительную дозу — 23 353 человека, бустерную дозу — 553 617 человек.