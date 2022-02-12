Российские дипломаты покидают Украину

Сотрудники российской дипломатической миссии начали покидать Украину. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на информированный источник.



«По заявлениям украинских граждан, российские дипломаты и сотрудники консульств в Украине начали уезжать в Россию. Об этом, в частности, говорят возникшие трудности при записи на прием в консульства и в посольство», — сказал он.



Собеседник предположил, что Россия вслед за некоторыми западными странами решила эвакуировать дипмиссию.



Позже информацию о выезде части дипломатов из Украины в МИД РФ подтвердили официально.

10 февраля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров допустил, что ведомство посоветует неосновному персоналу посольства и консульств в Украине временно покинуть страну.



За последнюю неделю Россия перебросила к западной границе внутренние войска и тяжелую военную технику, в том числе комплексы «Бук» и «Искандер» к тем, что уже сосредоточены вокруг Украины. Об этом рассказал руководитель группы расследователей Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов. По наблюдениям CIT, России нужно еще неделя-две, чтобы завершить возможные подготовительные действия для потенциального масштабного наступления.



США призвали американцев покинуть Украину в течение ближайших двух суток.



С призывом как можно скорее покинуть Украину обратились к своим гражданам посольства Великобритании, Нидерландов, Латвии, Дании, Израиля, Норвегии, Японии, Эстонии и Южной Кореи.