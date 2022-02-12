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Российские дипломаты покидают Украину — СМИ

12 февраля 2022, 09:24

Российские дипломаты покидают Украину — СМИ

Сотрудники российской дипломатической миссии начали покидать Украину. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на информированный источник.

«По заявлениям украинских граждан, российские дипломаты и сотрудники консульств в Украине начали уезжать в Россию. Об этом, в частности, говорят возникшие трудности при записи на прием в консульства и в посольство», — сказал он.

Собеседник предположил, что Россия вслед за некоторыми западными странами решила эвакуировать дипмиссию.

Официально Москва не объявляла эвакуацию дипломатов из Украины.

10 февраля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров допустил, что ведомство посоветует неосновному персоналу посольства и консульств в Украине временно покинуть страну.

За последнюю неделю Россия перебросила к западной границе внутренние войска и тяжелую военную технику, в том числе комплексы «Бук» и «Искандер» к тем, что уже сосредоточены вокруг Украины. Об этом рассказал руководитель группы расследователей Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов. По наблюдениям CIT, России нужно еще неделя-две, чтобы завершить возможные подготовительные действия для потенциального масштабного наступления.

США призвали американцев покинуть Украину в течение ближайших двух суток. 

С призывом как можно скорее покинуть Украину обратились к своим гражданам посольства Великобритании, Нидерландов, Латвии, Дании, Израиля, Норвегии, Японии, Эстонии и Южной Кореи.

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