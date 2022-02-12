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«ЛНР»: Почти 500 человек заболели COVID-19 за сутки

12 февраля 2022, 10:37

«ЛНР»: Почти 500 человек заболели COVID-19 за сутки

За минувшие сутки, 11 февраля, в отдельных районах Луганской области выявили 481 новый случай заражения коронавирусом. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ЛНР».

При этом выздоровели 154 пациента, от осложнений умер один ранее заболевший.

С начала пандемии «ЛНР» признала 25 762 случая заболевания COVID-19. За этот период были выписаны из медучреждений 19 542 человека, а 3 211 человек умерли от осложнений.

У властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.

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