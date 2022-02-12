«ДНР» заявила о 2041 новом случае COVID-19, двое умерли

В отдельных районах Донецкой области за сутки подтверждено 2041 случай инфицирования коронавирусом. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ДНР».



Двое человек скончались вследствие осложнений болезни.



По состоянию на 12 февраля «ДНР» подтверждает 140 930 заболевших COVID-19 с начала пандемии. За этот период были выписаны из медучреждений 111 535 человек, а 9597 человек умерли от осложнений. Продолжают болеть 19 798 пациентов.



У властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.