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Зеленский о возможном вторжении РФ: Риски есть, но информпространство провоцирует панику

12 февраля 2022, 14:45

Зеленский о возможном вторжении РФ: Риски есть, но информпространство провоцирует панику

Президент Владимир Зеленский заявил, что власть понимает все риски, но считает, что в информационном поле чересчур много информации относительно вторжения РФ в Украину. Об этом он заявил во время рабочей поездки в Херсонскую область, передает «Интерфакс-Украина».

«Я считаю, что в настоящее время в информационном пространстве чересчур много информации относительно глубокой, полномасштабной войны со стороны Российской Федерации. Даже уже называют соответствующие даты... Мы понимаем все риски, понимаем, что эти риски есть», — сказал Зеленский.

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Зеленский высказал убеждение, что Украина должна рассчитывать прежде всего на себя — на своих военных и своих граждан.

«И если есть какая-то у вас или у кого-либо дополнительная информация относительно 100-процентного вторжения, давайте нам эту информацию», — сказал президент, обращаясь к журналистам.

Отвечая на вопрос журналиста о том, верит ли он в возможность российского вторжения, президент отметил, что распространение информации о возможном вторжении со стороны РФ провоцирует в украинском обществе панику, которая на руку противнику.

«Это может произойти в любой день, как я и говорил ранее... Я должен разговаривать с нашими людьми как президент и говорить людям правду, и правда в том, что у нас есть разная информация. И сейчас лучший друг для врагов — это паника в нашей стране. И вся эта информация только провоцирует панику и не помогает нам», — заявил Зеленский.

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За последнюю неделю Россия перебросила к западной границе внутренние войска и тяжелую военную технику, в том числе комплексы «Бук» и «Искандер» к тем, что уже сосредоточены вокруг Украины. Об этом рассказал руководитель группы расследователей Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов. По наблюдениям CIT, России нужно еще неделя-две, чтобы завершить возможные подготовительные действия для потенциального масштабного наступления.

С призывом к своим гражданам как можно скорее покинуть Украину обратились США, Новая Зеландия, посольства Великобритании, Нидерландов, Латвии, Дании, Израиля, Норвегии, Японии, Эстонии и Южной Кореи.

Сотрудники российской дипломатической миссии начали покидать Украину.

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