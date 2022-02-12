МИД призывает сохранять спокойствие и не сеять панику

МИД Украины отмечает, что сейчас украинцам критически важно сохранять спокойствие и избегать действий, расшатывающих стабильность и сеющих панику. Заявление ведомства приводит «Украинская правда».



«Сейчас критически важно сохранять спокойствие, консолидироваться внутри страны, избегать действий, расшатывающих стабильность и сеющих панику», — говорится в заявлении, переданном изданию спикером МИД Олегом Николенко.

В МИД подчеркнули, что с самого начала эскалации со стороны РФ руководство страны, дипломатия и армия прилагают максимум усилий, чтобы Украина оставалась устойчивой и готовой к разным сценариям развития событий, а какие-либо агрессивные намерения в отношении нашего государства не воплотились в жизнь.



Там напомнили, что в пятницу на заседании СНБО под председательством президента состоялся «тщательный анализ текущей ситуации безопасности и дальнейших действий Украины».



«Комплексный пакет сдерживания России, предложенный партнерам Украиной в ноябре 2021 года, стал эффективным инструментом противодействия агрессивной политике Кремля, и сейчас наше государство имеет сильную позицию благодаря скоординированным дипломатическим контактам на всех уровнях, завершению подготовки в США и ЕС жестких санкций, поставке оружия и предоставленной макрофинансовой помощи», — заверили в министерстве.



Там также подчеркнули, что Вооруженные силы постоянно отслеживают развитие событий и готовы давать отпор любым посягательствам на территориальную целостность и суверенитет Украины.

Ранее немецкое издание Spiegel сообщило, что США предупредили союзников по НАТО о готовящемся нападении России на Украину, которое по их информации, может произойти 16 февраля. ​