В Донецке заявили о мощном взрыве. ВСУ и «ДНР» это опровергли

Украинские военные придерживаются режима прекращения огня. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, комментируя информацию о предположительно взрыве в оккупированном Донецке.



Днем 12 февраля в социальных сетях появились сообщения о мощном взрыве в Донецке, звуки взрыва были слышны в разных частях города. Предположения некоторых пользователей о том, что звуки взрыва могут иметь отношение к боевым действиям опровергли в штабе Операции Объединенных сил. Там отметили, что артиллерийские подразделения ВСУ находятся в зоне отведения.



«Вооруженные Силы Украины соблюдают режим прекращения огня, не планировали и не производили никаких обстрелов, в том числе в направлении Донецка», — подтвердил заявление штаба Валерий Залужный.



Обстановка в Донецке сейчас спокойная, появившиеся в социальных сетях сообщения о взрыве не подтверждаются, пишет российский ТАСС со ссылкой на источник в «силовых ведомствах» группировки «ДНР». Сепаратистский ресурс ДАН опубликовал на своем сайте комментарии представителей трех ведомств «ДНР» — «МЧС», «СЦКК» и «народной милиции» — которые опровергают сообщения в соцсетях о взрыве.