Блинкен в разговоре с Лавровым об Украине призвал к дипломатическому урегулированию

Государственный секретарь США Энтони Блинкен провел 12 февраля телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в связи с опасениями США относительно возможного вторжения РФ в Украину в ближайшие дни.



«Я говорил с министром иностранных дел РФ Лавровым сегодня, чтобы призвать к дипломатическому урегулированию российского неспровоцированного наращивания военной мощи вокруг Украины. Я повторил, что дальнейшая российская агрессия будет встречена решительным, массовым и сплоченным трансатлантическим ответом», — написал Блинкен в Твиттер.



Во время переговоров госсекретарь США дал понять Лаврову, что дипломатический путь к разрешению кризиса остается открытым, но это потребует от Москвы деэскалации и участия в добросовестных дискуссиях. «Он повторил, что если Москва пойдет по пути агрессии и продолжит вторжение в Украину, это приведет к решительному, масштабному и единому трансатлантическому ответу», — отмечается в пресс-релизе Госдепартамента.

Ранее немецкое издание Spiegel сообщило, что США предупредили союзников по НАТО о готовящемся нападении России на Украину, которое по их информации, может произойти 16 февраля. ​



С призывом к своим гражданам как можно скорее покинуть Украину обратились США, Новая Зеландия, посольства Великобритании, Нидерландов, Латвии, Дании, Израиля, Норвегии, Японии, Эстонии и Южной Кореи.



Сотрудники российской дипломатической миссии начали покидать Украину.