На Донбассе за сутки выявили свыше 2,5 тысяч новых случаев COVID-19

За сутки 11 февраля на подконтрольной властям территории Донецкой области зафиксировано 1 808 случаев заболевания COVID-19, в Луганской области — 783 случая. Об этом сообщается в сводках местных облгосадминистраций.



Вследствие осложнений от заболевания ковидом на Донетчине скончались еще 9 человек, на Луганщине — шестеро пациентов.



С начала пандемии в Донецкой области коронавирусом инфицировались 199 637 человек (171 284 пациента выздоровели, 5 424 — умерли), в Луганской области заболели 73 243 человека (59 944 пациента выздоровели, 2 327 — умерли).

За минувшие сутки, 11 февраля, в Украине зафиксировали 38 212 новых случаев заболевания СOVID-19. При этом 19 943 человека выздоровели, 265 пациентов умерли от осложнений.