Макрон позвонил Зеленскому после разговора с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эмманюэль Макрон провели телефонный разговор. Об этом сообщается на Twitter-странице Зеленского.



«Продолжили диалог с Эмманюэлем Макроном. Поблагодарил его за визит в Украину. Говорили о ситуации безопасности и путях активизации мирного процесса в пределах Нормандского формата, Трехсторонней контактной группы», — написал глава государства.



«Обменялись мнениями по поводу последних международных переговоров. Ценю личную вовлеченность Эмманюэля Макрона в процесс деэскалации», — отметил Зеленский.

Президент Франции Эмманюэль Макрон провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в субботу, 12 февраля. Президенты обсудили выполнение Минских соглашений и продолжили обсуждение условий безопасности в Европе.