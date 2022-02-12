«ДНР» уволила директора мобильного оператора «Феникс»

Директор мобильного оператора связи «Феникс» при группировке «ДНР» Николай Хардиков уволен. Об этом сообщают местные телеграм-каналы.



«Николай Хардиков освобожден от должности директора ГП "РОС Феникс". Информация подтверждена из разных источников», — говорится в сообщении.



Других подробностей или информации о причинах увольнения пока нет.



Ранее основатель незаконного вооруженного формирования «Восток» Александр Ходаковский заявлял, что сотрудники «МГБ ДНР» арестовали помощника «министра связи», а директор оператора мобильной связи «Феникс» Николай Хардиков находился под подпиской о невыезде.