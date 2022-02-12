ЕС не закрывает свои представительства в Украине — заявление

ЕС не закрывает свои дипломатические представительства в Украине. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Евросовета.



«Наши дипломатические представительства не закрываются. Они остаются в Киеве и продолжают работать в поддержку граждан ЕС и в сотрудничестве с украинскими властями. Присутствие персонала и рекомендации по поездкам для граждан ЕС корректируются по мере необходимости с учетом обстоятельств безопасности», — говорится в заявлении.



Также отмечается, что ЕС и его государства-члены координируют свои действия с учетом текущих угроз Украине.



«Мы подтверждаем нашу неизменную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины и дипломатических усилий по деэскалации. Мы напоминаем, что любая дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь огромные последствия и большие затраты в ответ», — сказано в заявлении.