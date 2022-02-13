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ООС: Боевики на Донбассе снова применили беспилотники для сброса гранат

13 февраля 2022, 08:50

ООС: Боевики на Донбассе снова применили беспилотники для сброса гранат

В субботу, 12 февраля, незаконные вооруженные формирования четыре раза нарушили режим тишины на Донбассе. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

В частности, вблизи населенных пунктов Лопаскино и Лобачево боевики дважды задействовали беспилотные летательные аппараты. Беспилотники сбросили выстрелы ВОГ-17. Недалеко от Новозвановки боевики стреляли из автоматических станковых гранатометов. В направлении Песок вели огонь из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

С начала текущих суток режим прекращения огня не нарушался.

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