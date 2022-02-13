В кафе на Луганщине от взрыва пострадали 12 человек

В Станице Луганской (Луганская область) вечером 12 февраля произошел взрыв в кафе, в результате чего пострадали 12 человек. Большинству из этих людей потребовалась госпитализация. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.



«12 февраля в 17:46 в поселке городского типа Станица Луганская в кафе "Мрия" произошел взрыв (предварительно газового баллона) с последующим горением, в результате чего пострадали 12 человек, из которых 8 человек госпитализированы в больницу и 4 человека после оказания медицинской помощи находятся на амбулаторном лечении», – сообщили спасатели.



Ближе к десяти часам вечера субботы пожар был ликвидирован.