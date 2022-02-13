В Украине за сутки более 24,5 тысяч человек заболели ковидом

За субботу, 12 февраля, в Украине зафиксировали 24 518 новых случаев заболевания СOVID-19. Это почти на 14 тысяч случаев меньше, чем в предыдущий день. Еще 8 288 человек выздоровели, 140 пациентов умерли от осложнений. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Украины.



Среди новых случаев инфицирования — 1 961 детей и 329 медработников. Также за минувшие сутки госпитализированы 3 935 человек.



За все время пандемии в Украине ковидом заболели 4 525 700 человек. Из них выздоровели 3 779 057 человек, летальных исходов — 102 808.



