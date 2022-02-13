В кафе у линии фронта на Донбассе была стрельба, есть погибшие и раненые

Два человека погибли во время стрельбы в кафе поселка Гранитное (Донецкая область). Еще двоих с ранениями госпитализировали. Стрелявшие задержаны, сообщает полиция Донецкой области.



Событие в ночь на 13 февраля, около 00:45, на территории кафе в поселке Гранитное Волновахского района. По предварительным данным, между несколькими людьми в кафе возник конфликт, после чего они начали стрелять.



Прибыв на место происшествия, правоохранители задержали двух мужчин. Полицейские изъяли вещественные доказательства, в том числе оружие. Проводятся первоочередные следственные действия. Начато уголовное производство по фактам умышленного убийства, покушения на умышленное убийство и хулиганства.



Следственные действия продолжаются под процессуальным руководством Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере объединенных сил.