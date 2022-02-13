В Луганской области — более 400 новых заражений ковидом

В Луганской области за сутки зафиксировали 418 новых случаев заболевания COVID-19. Наибольшее количество новых заражений зафиксировано В Северодонецке, Кременной и Лисичанске. Об этом сообщили в Луганской ОГА.



При этом за сутки выздоровели 164 человека. На лечении – 11 226 пациентов.



За все время пандемии диагноз COVID-19 установлен у 73 661 жителя Луганской области. Из них выздоровели — 60 108 человек, умерли — 2 327 пациентов.



За субботу, 12 февраля, в Украине зафиксировали 24 518 новых случаев заболевания СOVID-19.