Байден заверил Зеленского, что Запад ответит на агрессию РФ «быстро и решительно»

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден провели телефонный разговор в воскресенье вечером.



Как сообщает Белый дом, Байден «ясно дал понять, что Соединенные Штаты вместе со своими союзниками и партнерами ответят быстро и решительно на любую дальнейшую российскую агрессию против Украины».



Два лидера также «согласились с важностью продолжения дипломатии и сдерживания в ответ на наращивание Россией военной мощи у границ Украины».



Зеленский написал в Twitter, что разговор продолжался час. Говорили о безопасности, экономике, существующих рисках, санкциях и российской агрессии. Подробности украинская сторона обещает сообщить в скором времени.