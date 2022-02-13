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Байден заверил Зеленского, что Запад ответит на агрессию РФ «быстро и решительно»

13 февраля 2022, 20:11

Байден заверил Зеленского, что Запад ответит на агрессию РФ «быстро и решительно»

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден провели телефонный разговор в воскресенье вечером.

Как сообщает Белый дом, Байден «ясно дал понять, что Соединенные Штаты вместе со своими союзниками и партнерами ответят быстро и решительно на любую дальнейшую российскую агрессию против Украины».

Два лидера также «согласились с важностью продолжения дипломатии и сдерживания в ответ на наращивание Россией военной мощи у границ Украины».

Зеленский написал в Twitter, что разговор продолжался час. Говорили о безопасности, экономике, существующих рисках, санкциях и российской агрессии. Подробности украинская сторона обещает сообщить в скором времени.

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