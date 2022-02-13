Почему «ДНР» не открывает КПВВ, что предсказывает Пушилин. Дайджест НД ►

Почему «ДНР» держит закрытыми КПВВ, каким будет будущее Донбасса по мнению Пушилина, санкции против телеканала НАШ и новые опасения Запада по поводу нападения России на Украину. Об этом и не только — в дайджесте «Новостей Донбасса» за неделю.