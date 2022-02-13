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Отъезд дипломатов и наблюдателей ОБСЕ, рискованные полеты и открытое небо Украины. Главное за неделю

13 февраля 2022, 22:56

Отъезд дипломатов и наблюдателей ОБСЕ, рискованные полеты и открытое небо Украины. Главное за неделю

Все, что нужно знать о произошедшем на этой неделе
Эскалация ситуации вокруг границ Украины
 
● Украина не планирует приостанавливать воздушное движение и работает над упреждением рисков для авиаперевозчиков. При этом, в субботу, 12 февраля, крупнейшие мировые страховые компании сообщили украинским авиаперевозчикам о том, что в течение 48 часов прекращают страхование самолетов для полетов в воздушном пространстве Украины. Такое решение связано с повышенными рисками начала боевых действий. Лизингодатели потребовали вернуть самолеты на территорию Евросоюза.

● Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным 12 февраля заявил, что США готовы продолжать дипломатическую работу для деэскалации военного присутствия России на границах Украины. 

● Разведка США намеренно предоставляла Белому дому рассекреченные данные о сценариях эскалации РФ против Украины. Это являлось частью плана по сдерживанию Кремля. Об этом сообщает CNN со ссылкой на чиновников американской администрации.

● По данным немецкого издания Spiegel, спецслужбы США предупредили союзников по НАТО о готовящемся нападении России на Украину, которое по их информации, может произойти 16 февраля. 

● Посольства Великобритании, Нидерландов, Латвии, Дании, Израиля, Норвегии, Японии, Эстонии и Южной Кореи официально призвали своих граждан как можно скорее выехать из Украины из-за угрозы российского вторжения. Государственный департамент США приказал дипломатам, не занимающим критически важные посты, выехать из посольства США в Киеве. Отмечается, что основная команда посольства останется в Украине.

● Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ подтвердила 13 февраля, что некоторые государства решили, что их гражданам, откомандированным на службу в СММ, следует покинуть Украину в следующие несколько дней. По данным СМИ, отозвать своих представителей из СММ ОБСЕ в Украине решили США и Великобритания.

● Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заверил, что пока нет оснований для вывоза документов украинских госорганов из-за возможного вторжения России.

  Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с блокировкой Россией части акватории Черного и Азовского морей и Керченского пролива под предлогом проведения военно-морских учений. Позднее Украина официально опубликовала аэронавигационную информацию об активации потенциального опасной зоны в воздушном пространстве над открытыми водами Черного моря с 14 по 19 февраля.

● Евросоюз передал России коллективный ответ на предложения по «гарантиям безопасности». Письмо от имени глав министерств иностранных дел 27 стран-участниц было передано постпреду России при ЕС Владимиру Чижову. Содержание письма пока остается неизвестным.

 Европейский совет по международным отношениям (ECFR) попросил дать оценку кризиса вокруг Украины жителей Польши, Германии, Франции, Италии, Швеции, Финляндии и Румынии. Большинство из них считают очень вероятной или вероятной войну между Украиной и Россией, сообщает Rzeczpospolita.

 Президент РФ Владимир Путин не отказывается от встречи президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Но, по его словам, «сначала нужно понять, с какой целью встречаться».  

Что еще произошло

● На переговорах политических советников Номандского формата 10 февраля стороны не смогли согласовать какой-либо итоговый документ. На переговорах украинская сторона выразила готовность вести переговоры с представителями «ДНР» и «ЛНР» только через ОБСЕ, заявил участник переговоров от России, замглавы Администрации президента РФ Дмитрий Козак. По его словам, Москву такой сценарий не устраивает.

● Президент РФ Владимир Путин, говоря о недавнем заявлении украинского лидера Владимира Зеленского о том, что он не удовлетворен всеми пунктами Минских соглашений, сказал «Нравится, не нравится — терпи, моя красавица. Надо исполнять. По-другому не получится». «Украина, действительно, красавица, — ответил Зеленский Путину, добавив. — По поводу "моя", что он говорит по поводу Украины, мне кажется, это уже перебор».

● Установление «красного» уровня эпидопасности на территории Донецкой области отсрочено. Глава ОГА Павел Кириленко отметил в ходе заседания комиссии, что несмотря на рост уровня заболеваемости, ситуация в области контролируемая, благодаря вакцинации и мероприятиям по укреплению медицинской системы.

● Тем временем, Луганская область 11 февраля перешла в «красную» зону эпидемической опасности.

● Ощадбанк с 1 апреля намерен заблокировать просроченные карты внутренне перемещенных лиц по тарифному пакету «Мой счет». Однако все пенсионные выплаты будут накапливаться до прохождения идентификации в банке. К решению о прекращении продления просроченных карт банк побудила информация от правоохранительных и контролирующих органов. 

● Министр образования Украины Сергей Шкарлет заявил, что нельзя признавать дипломы, выданные в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, потому что подобных прецедентов нет в мире.

● На ближайшем совете Государственной Думы России не будет рассмотрен проект обращения к президенту Владимиру Путину о признании самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР». 

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