Отъезд дипломатов и наблюдателей ОБСЕ, рискованные полеты и открытое небо Украины. Главное за неделю

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Украина не планирует
приостанавливать воздушное движение и работает над упреждением рисков для авиаперевозчиков. При этом, в субботу, 12 февраля, крупнейшие мировые страховые компании сообщили украинским авиаперевозчикам о том, что в течение 48 часов прекращают страхование самолетов для полетов в воздушном пространстве Украины. Такое решение связано с повышенными рисками начала боевых действий. Лизингодатели потребовали вернуть самолеты на территорию Евросоюза.●
Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным 12 февраля заявил
, что США готовы продолжать дипломатическую работу для деэскалации военного присутствия России на границах Украины. ●
Разведка США намеренно предоставляла Белому дому рассекреченные данные о сценариях эскалации РФ против Украины. Это являлось частью плана по сдерживанию Кремля. Об этом сообщает
CNN со ссылкой на чиновников американской администрации.●
По данным немецкого издания Spiegel, спецслужбы США предупредили
союзников по НАТО о готовящемся нападении России на Украину, которое по их информации, может произойти 16 февраля. ●
Посольства Великобритании, Нидерландов, Латвии, Дании, Израиля, Норвегии, Японии, Эстонии и Южной Кореи официально призвали
своих граждан как можно скорее выехать из Украины из-за угрозы российского вторжения. Государственный департамент США приказал дипломатам, не занимающим критически важные посты, выехать из посольства США в Киеве. Отмечается, что основная команда посольства останется в Украине.●
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ подтвердила
13 февраля, что некоторые государства решили, что их гражданам, откомандированным на службу в СММ, следует покинуть Украину в следующие несколько дней. По данным СМИ, отозвать своих представителей из СММ ОБСЕ в Украине решили США и Великобритания
.●
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заверил
, что пока нет оснований для вывоза документов украинских госорганов из-за возможного вторжения России.●
Министерство иностранных дел Украины выразило
решительный протест в связи с блокировкой Россией части акватории Черного и Азовского морей и Керченского пролива под предлогом проведения военно-морских учений. Позднее Украина официально опубликовала
аэронавигационную информацию об активации потенциального опасной зоны в воздушном пространстве над открытыми водами Черного моря с 14 по 19 февраля.●
Евросоюз передал России коллективный ответ на предложения по «гарантиям безопасности». Письмо от имени глав министерств иностранных дел 27 стран-участниц было передано
постпреду России при ЕС Владимиру Чижову. Содержание письма пока остается неизвестным.●
Европейский совет по международным отношениям (ECFR) попросил дать оценку кризиса вокруг Украины жителей Польши, Германии, Франции, Италии, Швеции, Финляндии и Румынии. Большинство из них считают
очень вероятной или вероятной войну между Украиной и Россией, сообщает
Rzeczpospolita.●
Президент РФ Владимир Путин не отказывается от встречи президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом заявил
пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Но, по его словам, «сначала нужно понять, с какой целью встречаться». Что еще произошло●
На переговорах политических советников Номандского формата 10 февраля стороны не смогли согласовать
какой-либо итоговый документ. На переговорах украинская сторона выразила готовность вести переговоры с представителями «ДНР» и «ЛНР» только через ОБСЕ, заявил
участник переговоров от России, замглавы Администрации президента РФ Дмитрий Козак. По его словам, Москву такой сценарий не устраивает.●
Президент РФ Владимир Путин, говоря о недавнем заявлении украинского лидера Владимира Зеленского о том, что он не удовлетворен всеми пунктами Минских соглашений, сказал
«Нравится, не нравится — терпи, моя красавица. Надо исполнять. По-другому не получится». «Украина, действительно, красавица, — ответил
Зеленский Путину, добавив. — По поводу "моя", что он говорит по поводу Украины, мне кажется, это уже перебор».●
Установление «красного» уровня эпидопасности на территории Донецкой области отсрочено
. Глава ОГА Павел Кириленко отметил в ходе заседания комиссии, что несмотря на рост уровня заболеваемости, ситуация в области контролируемая, благодаря вакцинации и мероприятиям по укреплению медицинской системы.●
Тем временем, Луганская область 11 февраля перешла
в «красную» зону эпидемической опасности.●
Ощадбанк с 1 апреля намерен
заблокировать просроченные карты внутренне перемещенных лиц по тарифному пакету «Мой счет». Однако все пенсионные выплаты будут накапливаться до прохождения идентификации в банке. К решению о прекращении продления просроченных карт банк побудила
информация от правоохранительных и контролирующих органов. ●
Министр образования Украины Сергей Шкарлет заявил
, что нельзя признавать дипломы, выданные в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, потому что подобных прецедентов нет в мире.●
На ближайшем совете Государственной Думы России не будет рассмотрен
проект обращения к президенту Владимиру Путину о признании самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР».