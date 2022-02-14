Почти 17 тысяч заболевших ковидом выявили в Украине за сутки

За воскресенье, 13 февраля, в Украине выявили 16 993 случая заражения коронавирусом, что на 7 525 случаев меньше, чем днем ранее.



Об этом сообщает министерство здравоохранения.



При этом выздоровели 9 338 пациентов, умерли 142 человека. Вчера госпитализировали 2 270 заболевших.



За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 4 542 693 человека. Из них выздоровели 3 788 395 пациентов, а умерли 102 950 человека.



Вчера вакцинировались 18 938 человек.



С начала прививочной кампании в Украине вакцинировались 15 577 694 человека, из них получили первую дозу — 15 577 692 человека, получили две дозы — 14 958 214 человек. Получили дополнительную дозу — 23 748 человек, бустерную дозу — 567 242 человека. В общей сложности проведено 31 126 896 прививок.

Минздрав не планирует вводить локдаун в Украине из-за распространения штамма коронавируса «Омикрон».



В январе в Украине была введена бустерная доза вакцины от коронавируса для всех привитых возрастом от 18 лет.



Срок действия сертификата о вакцинации от коронавируса в Украине сокращен с 365 дней до 270 дней. При этом действие сертификата будет продолжено еще на 270 дней после того, как человек сделает третью — бустерную — прививку.



Правительство продлило действие адаптивного карантина в Украине до 31 марта 2022 года из-за ситуации с коронавирусом.