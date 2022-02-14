Омбудсвумен требует освободить из плена «ДНР» правозащитницу Людмилу Гусейнову

Третий год в плену группировки «ДНР» в Донецком СИЗО находится правозащитница Людмила Гусейнова. Об этом сообщает уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.



Людмила — жительница неподконтрольного Новоазовска Донецкой области, где работала инженером по технике безопасности птицефабрики.

В 2014 году она инициировала всеукраинское движение защиты прав детей, оказавшихся на линии фронта. В течение 5 лет, вплоть до самого ареста, Гусейнова организовала регулярный сбор и доставку в село частным транспортом гуманитарной помощи для детей-сирот и полусирот из Новоазовского интерната, который Украина не успела эвакуировать, отмечает омбудсвумен.



16 октября 2019 представители оккупационной администрации пришли к Гусейновой на работу, приказали быстро собраться, а затем отвезли домой. Здесь они провели «обыск», изъяли всю технику и средства связи — телефоны, ноутбук, флешки.



Родные о случившемся узнали от директора птицефабрики. Два месяца они вообще не знали, где находится Людмила.



Как выяснилось впоследствии, все это время Гусейнову содержали в печально известной тюрьме «Изоляция». Там она подвергалась жестоким пыткам. Через 40 дней женщину перевели в СИЗО г. Донецка и обвинили в «шпионаже».



Людмиле Гусейновой — 60 лет. В результате незаконного удержания у нее осложнились хронический панкреатит и гипертония, отмечает Денисова. В последнее время женщина испытывает сильнейшие боли в левой руке. Утверждается, что никакая медицинская помощь ей не оказывается. Питается тем, что передает сестра.



Подобные действия в отношении Людмилы Гусейновой являются нарушением не только украинского законодательства, но и норм международного права, отмечает омбудсвумен.



Она обратилась с призывом к руководству Международного комитета Красного Креста в Украине срочно осуществить визит к Гусейновой, содействовать ее немедленному освобождению.



«Прошу координатора от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Шарлотту Реландер лично вмешаться для возбуждения вопроса об ее освобождении», — подытожила Денисова.

В2021 года стала Людмила Гусейнова стала победительницей Национальной правозащитной премии.