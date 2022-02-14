Тысяча за вакцинацию: теперь деньги можно потратить на периодику

Тысячу гривен за полный курс вакцинаци от коронавируса с сегодняшнего дня, 14 февраля, можно израсходовать на подписку периодических печатных изданий. Об этом сообщает пресс-служба «Укрпочты».



Правительственное постановление вступило в силу и «Укрпочта» начала принимать заявки на подписку. Сейчас рассчитаться картой по программе «єПідтримка» можно только онлайн.



Лимит по оплате выбранных изданий картой составляет сумму средств на ней, то есть можно выбрать любые издания стоимостью до 1 000 гривен и оплатить их на сайте «Укрпочты», отметив номер карты «єПідтримка». Воспользоваться услугой можно до конца 2022 года.



Для оформления заказа необходимо сделать следующее:

Перейти по ссылке https://peredplata.ukrposhta.ua/ и выбрать необходимые издания, добавив их в корзину.

Указать период получения издания.

Оформить заказ, указав контактные данные получателя и способ доставки.

Указать реквизиты карты «єПідтримка» и произвести оплату, нажав «Оплатить».

Кабинет министров продлил срок использования денежных средств по программе «єПідтримка» с 4 до 9 месяцев.



С 19 декабря полностью привитые от коронавируса граждане Украины с 19 декабря могут получить тысячу гривен.



Украинцам, которые сделают третью — бустерную — дозу прививки от коронавируса, перечислят еще 500 гривен в рамках программы «єПідтримка».