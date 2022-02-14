Минздрав заявил о стабилизации ситуации с COVID-19 раньше прогнозов

В Украине впервые за последний месяц наблюдается стабилизация ситуации с коронавирусом. Причем это началось на неделю раньше, чем прогнозировалось Минздравом. Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.



«После 4 недель стремительного роста количества новых случаев коронавируса в Украине, начинаем наблюдать первые признаки стабилизации. Впервые за последние четыре недели количество выявленных случаев и госпитализированных, выявленных за неделю, прекратило рост и демонстрирует спад», — отметил он.



Министр напомнил, что за минувшую неделю медики выявили 235 256 случаев COVID-19, что на 7600 случаев меньше в сравнении с предыдущей неделей.



«В больницы за неделю госпитализировали 24 575 человек, что также на 1 000 меньше чем на прошлой неделе. Признаки стабилизации эпидемического процесса наблюдаются на неделю раньше, чем мы прогнозировали», — подчеркнул Ляшко.



По его словам, с начала роста заболеваемости зарегистрировано снижение недельного количества новых случаев коронавируса на территории 9 областей. Заметно снизились показатели заболеваемости в Винницкой (- 38%) и Ивано-Франковской (-37%) областях.



«Снижение недельной заболеваемости в Ивано-Франковской области отмечается вторую неделю подряд. Это говорит о прохождении пикового периода», — сказал глава Минздрава.



Что касается недельного роста количества новых случаев COVID-19, то это зафиксировано в Киева (+51%). Антилидер прироста новых случаев на прошлой неделе Запорожская область на текущей неделе тоже фиксировала прирост. Однако он был намного ниже, чем ранее: +50% против 109 %.



По утверждению Ляшко, предварительные данные свидетельствуют о снижении в 3 раза летальности от коронавирусной болезни по сравнению с «Дельта»-волной и 2 раза, если сравнивать со средним значением в 2020 году.

По данным Минздрава, за воскресенье, 13 февраля, в Украине выявили 16 993 случая заражения коронавирусом, что на 7 525 случаев меньше, чем днем ранее.