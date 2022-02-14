СБУ объявило о подозрении жителю Донетчины и «братьям-кураторам из ФСБ»

Служба безопасности Украины объявило заочное подозрение 42-летнему украинцу за госизмену и участие в террористической организации, а также двум гражданам РФ — сотрудникам ФСБ РФ — в участии в террористической организации. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.



В ходе следствия было установлено, что с 2014 по 2018 годы «помощник-консультант депутата Народного совета ДНР» активно сотрудничал с двумя сотрудниками ФСБ РФ, которые были помощниками и советниками главы группировки «ДНР» Александра Захарченко. Утверждается, что приспешник боевиков собирал информацию разведывательного и военного характера, а также привлекал местное население в ряды боевиков.



В начале 2015-го подозреваемый познакомился с 42-летним сотрудником управления ФСБ РФ, который действовал под прикрытием с измененными анкетными данными и кроме должности «помощника главы ДНР» был «заведующим сектором энергосбережения и повышения энергоэффективности министерства промышленности и энергии». Иностранец выступал куратором в энергетической и угольно-промышленной сфере и осуществлял контроль и налаживание взаимосвязей. Кроме того, в его задачи входило обеспечение интеграции этих отраслей ОРДЛО в экономическое пространство РФ, говорится в сообщении.



В этот же период брат злоумышленника — 36-летний сотрудник Пограничной службы ФСБ РФ по Ростовской области также сотрудничал с «консультантом депутата» и числился так называемым внештатным советником Захарченко. По данным СБУ, он выполнял функции куратора в сфере снабжения вооружением и военной техникой. Прежде всего, иностранец организовывал отправку с России на Донбасс военного оборудования, техники, огнестрельного оружия, боевых припасов, средств ведения разведки и другого вооружения для группировки «ДНР», сообщили в прокуратуре.