Украина получила препарат Johnson & Johnson для вакцинации жителей ОРДЛО на КПВВ

Пункт вакцинации на КПВВ «Станица Луганская». Фото: пресс-служба Луганской ОГА

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в рамках рабочей поездки на Луганщину посетил пункт бесплатной вакцинации на КПВВ «Станица Луганская» и прифронтовые больницы. Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.



На КПВВ «Станица Луганская» министр пообщался с медперсоналом бесплатных пунктов тестирования и прививки против коронавируса. Медицинские работники подтвердили, что желающие прививаться есть ежедневно, а вакцины хватает.

«Сегодня у Украины есть мощная поддержка от Литвы, которая передает нам вакцину Johnson & Johnson для прививки украинцев, в том числе с временно оккупированных территорий на пунктах пропуска. Это позволит нам оградить еще больше наших граждан от тяжелого течения коронавирусной болезни», — подчеркнул Ляшко.



После он посетил Станично-Луганскую центральную районную больницу. Там он пообщался по поводу выплат повышенной заработной платы, ходом кампании по вакцинации и возможностей для развертывания дополнительных коек в случае увеличения количества инфицированных COVID-19 или же в случае обострения ситуации на фронте.



Также глава Минздрава ознакомился с работой Новоайдарской больницы, где самостоятельно приобретено дорогостоящее оборудование, позволяющее лечебному заведению зарабатывать средства и выплачивать не только базовый уровень заработной платы, но даже больше, отмечается в сообщении.



Вакцина от коронавируса Johnson & Johnson является однодозовой, ее использование разрешено в Украине.