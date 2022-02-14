Канцлер Германии ожидает от России срочной деэскалации

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ожидает признаков деэскалации со стороны РФ. Об этом он сообщил в Twitter перед визитом в Киев и Москву.



«По дороге в Украину. Сегодня в Киеве и завтра в Москве я продолжу наши переговоры по поводу все еще очень серьезной ситуации на украинской границе. В Киеве для меня важно выразить нашу постоянную солидарность и поддержку Украине», — заявил Шольц.



«Мы срочно ожидаем признаков деэскалации из Москвы. Дальнейшая военная агрессия может иметь очень серьезные последствия для России. Я абсолютно согласен с нашими союзниками в этом. Мы являемся свидетелями очень, очень серьезной угрозы миру в Европе», — подчеркнул канцлер.

Ранее Шольц заявил, что вторжение РФ в Украину «будет стоить очень дорого». По его словам, Германия — крупнейший партнер НАТО в континентальной Европе и тесно сотрудничает с союзниками по НАТО и США по поводу того, как реагировать на российскую угрозу Украине.



Россия могла бы в значительной мере уменьшить напряженность в регионе, отведя свои войска и технику от украинских границ, заявил канцлер ФРГ на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Берлине.