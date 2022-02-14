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В Кремле заявили, что отказ Украины вступать в НАТО поможет переговорам

14 февраля 2022, 13:22

В Кремле заявили, что отказ Украины вступать в НАТО поможет переговорам

Официальный отказ Украины от вступления в НАТО помог бы формулированию ответа на озабоченности России по гарантиям безопасности. Об этом заявил в беседе с представителями СМИ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Безусловно, каким-то образом зафиксированный, подтвержденный отказ Украины от идеи вступления в НАТО... Безусловно, это был бы шаг, который существенно поспособствовал бы формулированию более значимого ответа на российские озабоченности», — сказал он.

Ранее Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин не отказывается от встречи со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

«Но сначала нужно понять, встречаться с какой целью, по каким вопросам и ориентируясь на какой потенциальный результат. Этого понимания пока не вызрело», — уточнил он.

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