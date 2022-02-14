В Мариуполе определились с точным местом строительства аэропорта

Место для строительства аэропорта Мариуполя выбрано. Его построят в Мариупольском районе, где и сейчас имеется взлетная полоса для самолетов сельхозавиации. Об этом заявил заместитель городского головы Мариуполя Сергей Захаров, передает «Приазовский рабочий».



По его словам, власти получили отчет о выборе одной из трех предложенных локаций для строительства аэропорта. Ее местоположение — в километре от села Юрьевка.



«В настоящее время мы ждем окончательное решение международной комиссии гражданской авиации ICAO — подали с уменьшением границы ограничений до 60 километров», — сказал Захаров.



Село Юрьевка находится от Мариуполя на расстоянии более 30 километров, а Мариуполь от линии разграничения примерно в 70-75 километрах.



Заммэра уточнил, что на рассмотрении был ряд вариантов с размещением аэропорта — в районе Мангуша, Стародубовки и Юрьевки. После проведения экспертами специализированной организации исследования был сделан вывод, что Юрьевка подходит более всего по различным параметрам — углы наклона при взлете, посадке и так далее.



Финансирование аэропорта на сумму около 120 миллионов долларов будет проходить по президентской программе «Большое строительство».

Власти Украины планируют построить два аэропорта в Донецкой области. Один хотят разместить на юге — в районе Мариуполя, а второй на севере региона — возле Краматорска и Славянска. Предполагается, что второй аэропорт будут использовать и жители Луганской области.

Строительство нового аэропорта вблизи Мариуполя будет стоить более пяти миллиардов гривен. Об этом сообщил заместитель министра финансов Украины Александр Кава.