МИД инициировал украинскую неделю в ОБСЕ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба инициировал украинскую неделю в ОБСЕ, которая предусматривает усиление консультаций между странами-участницами для снижения напряжения и сдерживания России в русле дипломатического диалога. Об этом в ходе брифинга сообщил представитель МИД Олег Николенко.



«В рамках воплощения комплексного пакета сдерживания РФ от дальнейшей агрессии против Украины министр иностранных дел Дмитрий Кулеба инициировал украинскую неделю в ОБСЕ, которая будет предусматривать усиление консультаций между странами-участницами для того, чтобы снизить напряжение и сдержать РФ в русле дипломатического диалога», — отметил он.



По словам спикера, в рамках украинской недели в ОБСЕ в понедельник будут проведены консультации в рамках Венского документа по ситуации в Беларуси. Их инициатором выступила Литва при поддержке Латвии и Эстонии.



Одновременный созыв Украиной заседания по РФ и партнерами по Беларуси — часть стратегии дипломатического сдерживания РФ, инициированной Украиной. В четверг запланировано регулярное заседание Постоянного совета ОБСЕ, где состоится обсуждение вопросов функционирования специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.



«В пятницу в случае получения неудовлетворительной информации во время встречи во вторник Дмитрий Кулеба будет инициировать проведение в ОБСЕ совместного заседания Постоянного совета и Форума сотрудничества по безопасности не только для обсуждения ситуации, которая сложилась на границах Украины и временно оккупированных территориях, но и для возможной выработки рекомендаций о дальнейших шагах по России», — подытожил Николенко.

Ранее Кулеба заявил, что Украина созывает встречу с Россией и всеми странами — участниками ОБСЕ, потому что ответ на запрос по механизму уменьшения рисков в связи с военной деятельностью РФ у границ Украины не был получен.



11 февраля он сообщил, что Украина направила РФ запрос о предоставлении разъяснений о военной деятельности у границ страны и во временно оккупированном Крыму. Он подчеркнул, что, если Россия откажется или предоставит недостаточно информации, Украина инициирует внеочередную встречу стран-участниц ОБСЕ.