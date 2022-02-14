На Донетчине за сутки выявили 737 новых случаев COVID-19

В Донецкой области за сутки лаборатории сообщили о еще 737 новых случаях инфицирования коронавирусом. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.



От осложнений вследствие заболевания умерли еще пять пациентов, а выздоровели 563.



С начала пандемии на подконтрольной властям территории области коронавирус обнаружили у 201 632 человека. Из них 171 847 пациентов выздоровели, 5 432 — умерли.

По данным Минздрава, за воскресенье, 13 февраля, в Украине выявили 16 993 случая заражения коронавирусом, что на 7 525 случаев меньше, чем днем ранее.