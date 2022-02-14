Глава МВД пообещал расстрелять любого «гиркина» в случае агрессии России

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский обратился к украинцам с призывом сохранять спокойствие и верить армии, пообещав жесткое реагирование на попытки по дестабилизации ситуации в стране.



В видеообращении он заявил, что 300 тысяч полицейских, нацгвардейцев, пограничников и спасателей ежедневно несут службу по защите внутренней безопасности Украины.



«Несмотря на любые заявления о возможных агрессивных действиях со стороны Российской Федерации, никто не паникует и не боится. Каждый просто выполняет свою работу для покоя украинцев», — подчеркнул министр.



Монастырский заверил, что МВД не допустит повторения сценария весны 2014 года в Харькове, Луганске, Донецке и Славянске.



«Если какой-то "гиркин" попытается захватить админздания, он будет расстрелян нашим спецназом без предупреждений и каких-либо колебаний», — сказал он.



В то же время министр призвал украинцев сохранять спокойствие и не паниковать.



«Во-первых, сохраняйте спокойствие. Не паникуйте. Сейчас не 2014 год. Украина стала сильнее и организованней. Во-вторых, каждый на своем месте должен выполнять свою ежедневную работу, чтобы функционировали школы, больницы, детские сады, предприятия», — заявил глава МВД.